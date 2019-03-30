Son Dakika Haberleri: Karavan Otelde Bir Gece - Berlin'in En İlginç Oteli

Karavan Otelde Bir Gece - Berlin'in En İlginç Oteli

54 dakika önce

Melih Berlin'in en ilginç oteli denilen Karavan Otel'de kaldı.

Melih Berlin'in en ilginç oteli denilen Karavan Otel'de kaldı. Karavan konseptinde yapılan bu otel bakalım ne kadar ilginç?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:41 Kaynak: Youtube

Berlin, Genel
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