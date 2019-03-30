Karavan Otelde Bir Gece - Berlin'in En İlginç Oteli
54 dakika önce
Melih Berlin'in en ilginç oteli denilen Karavan Otel'de kaldı.
Melih Berlin
'in en ilginç oteli denilen Karavan Otel'de kaldı. Karavan konseptinde yapılan bu otel bakalım ne kadar ilginç?
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:41 Kaynak: Youtube
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