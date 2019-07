Karavan severler Ordu'da buluştu

Karavan severler Ordu 'da buluştuOnların tutkusu "Karavan"ORDU - Türkiye 'nin tarihi ve turistik yerlerini gezen "Bir Tutkudur Karavan Derneği" Ordu'nun Ünye ilçesinde karavan severler ve üyeleri bir araya geldi. Yaklaşık 65 karavan Sahilköy Mahallesi'nde bulunan Çınarsuyu'nda 3 gün kaldıktan sonra 81 ili gezmek için şehir şehir dolaşmayı hedefliyor."Sadece karavancı değiliz, doğayı seven bir ekibiz"Kendileri için karavanın bir tutkudan olduğunu ifade eden dernek başkanı Hayriye Yıldız , "Karavan bizler için çok güzel bir araç. Bu bizim evimiz gibi ve biz evimizi sırtımızda taşıyoruz. Biz evimize 3 ay gidiyoruz onun dışında ise karavanla hep dışarıdayız. Türkiye genelinde bir karavan grubumuz var. Onun dışında sosyal medyadan örgütlenerek gezi planları düzenliyoruz. Derneğimiz Bursa 'da fakat bütün Türkiye' ye hitap ediyor. Üyelerimiz genellikle emekli olanlardan oluşuyor. Bizler ekibimizle bir uyum içerisinde bir yere gideceğimiz zaman haber vererek turistik yerlere gidiyoruz. Şu an da Ordu'nun Ünye ilçesinde 60'dan fazla karavan ile 70'in üzerinde de çadırcı arkadaşlarımız var. Bizler sadece karavancı değiliz. Bizim ekibimize uyku tulumunu ve çadırını al gel diyoruz. Doğayı seven herkes bizimle gelebilir" dedi.Yıldız,"Çok okuyan değil çok gezen bilir"Çok okuyanın aksine çok gezenlerin bildiğini söyleyen Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, "Gençlerimiz karavanla doğayı gezmeyi seviyor. Fakat onların yıllık izinleri çok olmadığı için kısa gezilerde çekme karavan daha ucuz olduğu için alıyorlar. Emeklilerimiz de kısa geziler için motokaravan kullanılıyorlar. Benim eşimle beraber hayalim emekli olduktan sonra bir karavan almaktı ve bunu başardık. Karavanı aldıktan sonra gittiğimiz illerin tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Ben hep diyorum ki, çok okuyan değil çok gezen bilir diyorum. Çünkü çok gezen her yeri gezerek görerek bilgi alıyor. Yani bana göre çok okuyan değil çok gezen bilir" şeklinde konuştu."Karavan benim için özgürlüktür"Derneğin bir diğer üyesi 65 yaşındaki emekli Deniz Sessevmez, "Ben 3 senedir karavancıyım ve bu işe emekli olduktan sonra başladım. Karavan benim için bir özgürlüktür. Amacımız Türkiye'yi gezemeyen arkadaşlara ülkemizi tanıtmak için her yerini geziyoruz. Bir tutkudur karavan derneğimizin amacı da zaten budur. Biz bu derneğin önderliğinde geldik ve hepimiz bu derneğin üyesi olduk. Ayrıca biz Ünye Belediyesine böyle güzel turistik yerleri yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tek amacımız Ünye'nin diğer yerlerini de gezip görmek ve güzelliklerini Türkiye'ye ile yurtdışına tanıtmak için buradayız. Belediye, Valilik, İl Turizm Müdürlüğü olarak bu ikinci defa geldiğimiz yer oldu. Kendi aramızda tüm Türkiye'den arkadaşlarla beraber bütün iller genelinde toplanıyoruz. Tekirdağ İznik gibi yerleri dönemsel olarak Hıdrellez günlerini beraber geçiriyoruz. Bu yaptığımız programları gittiğimiz illerin belediyeleri destekliyor. Ne kadar destek verirlerse bizde o ili daha çok tanıtıyoruz. Özellikle gittiğimiz illerde kamp ve karavan turizmini tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı."En dikkat çeken Türk Bayraklı Karavan"Emekli olduktan sonra özgür yaşamayı seçtiğini söyleyen 52 yaşındaki Erkan Yetimoğlu,"Karavanla özgür olup yaşamayı çok sevdiğim için emekli olmayı bekledim. Daha öncesinde çadırım vardı, ve böyle organizasyonlara çadırla giderdim. Çünkü doğada yaşamayı çok seviyorum. Geçen sene eşimle beraber emekli olduktan sonra karavan aldım ve eşimle birlikte doğada yaşıyoruz. Bu karavanı aldığımda tentemiz daha değişikti. Sadece güneşlik olarak kullanılıyordum. Daha sonra tentemizi değiştirme kararı aldığımda kırmızı renk bir tentem olsun üzerinde de bir ay yıldızım olsun istedim" diyerek sözlerini tamamladı.Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Adnan Sobi ise, "Bugün buraya gelerek ilçemizin turizm anlamında katkılarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Turizm bir şehri olan her ilin ve ilçenin tanıtılmasında önemli rol oynayan bu dernek ayrıca şehirler arası iletişiminde yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır" dedi.Üç günün sonunda gidecek olanlara teşekkür eden Sobi, Dernek Başkanı Hayriye Yıldız'a çiçek verdi.