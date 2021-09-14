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'Karavan turizmi istihdamı da artırıyor' - Son Dakika

'Karavan turizmi istihdamı da artırıyor'

14.09.2021 11:30
'Karavan turizmi istihdamı da artırıyor', System.String[]

KARAVAN firması kurucularından Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker, karavanın hayatın her alanına girdiğini belirtti.

KARAVAN firması kurucularından Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker, karavanın hayatın her alanına girdiğini belirtti. Irmak ve Ülker, karavan sektörünün gelişmesini, istihdamın artması ve iç turizm canlanması açısından çok önemli gördüklerini belirtti.

Karavan kullanımının yaygınlaşması tatilcilerin seyahat alışkanlıklarını da değiştirdi. Pandeminin başında yaygınlaşmaya başlayan karavan turizmi hız kesmeden sürüyor. Motokaravan kiralayan ve üreten firma sayıları gün geçtikçe artarken, ünlüler de uçak yerine karavan ile seyahat etmeye başladı. Şevval Sam, Kadir Doğulu- Neslihan Atagöl çiftçi, Simge, Pınar Altuğ ve Volkan Konak gibi karavan tutkunu sanatçı ve ünlülerin sayısı da her geçen gün çoğalıyor.

KARAVAN İŞ HAYATINDA

Pandemi nedeniyle kapalı alanda çalışmak istemeyen iş insanları ile freelance çalışmayı tercih edenler, seyahat engeli olmayan karavanları kendi ofislerine dönüştürdü. İş seyahatlerinde özel araç veya otobüs kullanan Tekbilek çifti, atıl halde duran bir otobüsü karavana dönüştürdü. Kalite Danışmanlığı yapan Berker ve Meftune Tekbilek çifti, otobüsü hem yaşam alanı hem de ofis olarak kullanıyor. Karavanı iş hayatında değerlendiren bir diğer kişi ise Fatih Baran Akyüz oldu. Karavan tutkunu Akyüz, Türkiye'yi gezdiği karavanını kahve dükkanına dönüştürdü.

KARAVAN TURİZMİ SAYESİNDE İSTİHDAM ARTIYOR

Shantigo Karavan Firması kurucularından Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker, karavanın artık hayatın her alanına girdiğini söyledi. Ünlülerden, iş dünyasına, seyahat tutkunlarından sürpriz evlilik teklifi planı yapanlara kadar birçok insanın karavanla yaşamla özdeşleştiğini anlatan Irmak ve Ülker, "Türkiye'nin ilk inovatif karavanlarından birini üreten bir firma olarak karavanın Türk insanı kadar bu kadar sevilmesinden dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde artan ilgi sektörün hızla büyümesine yol açarken, karavan tutkunlarının sayısı da her geçen gün artıyor. Hem seyahat hem de ticari alanda karavan sektörünün gelişmesini, istihdamın artması ve iç turizm canlanması açısından çok önemli görüyoruz" diye konuştu.


'Karavan turizmi istihdamı da artırıyor'

Pandemi, Türkiye, Turizm, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Karavan turizmi istihdamı da artırıyor' - Son Dakika Ekonomi


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