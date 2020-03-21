Karavan turizmine 'Korona virüs' dopingi - Son Dakika
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Karavan turizmine 'Korona virüs' dopingi

6 saat önce

Karavan turizmine 'Korona virüs' dopingi -Kalabalıktan kaçıp salgından uzak durmak isteyenler karavanda yaşamaya başladı -Bir çok karavancı konaklama noktasından bile erken ayrılıp, ıssız koylara gitti Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanların temastan uzak durmaya iten Korona virüs,...

Karavan turizmine 'Korona virüs' dopingi

-Kalabalıktan kaçıp salgından uzak durmak isteyenler karavanda yaşamaya başladı

-Bir çok karavancı konaklama noktasından bile erken ayrılıp, ıssız koylara gitti

ANTALYA - Tüm dünyayı etkisini altına alan ve insanların temastan uzak durmaya iten Korona virüs, karavan turizmini canlandırdı. Kent hayatındaki kalabalık ve potansiyel enfekte riskini gözününde bulunduran ve imkanı olnalar karavanlarını alıp kalabalıktan uzak izole halat yaşamaya başladı.

Karavan turizminin önemli uğrak noktalarından Antalya'da Korona virüs endişesi yaşanıyor. Karavanlarını Korona nedeniyle erken faaliyete geçiren

tatilcilerin bir çoğu daha ıssız noktalara gitmek üzere konakladıkları dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinden ayrılmaya başladı. Bazı karavancılar ise ailelerinin isteği üzerine tur güzergah ve tarihlerini değiştirip evlerine dönmeye hazırlanıyor. Kalanlar ise daha sakin olan koy ve kamp alanlarına yol almaya hazırlanıyor.

"'Evde kal' uyarısına uymaya çalışıyoruz"

Korona virüs nedeniyle kalabalık ortamlara girmemeye çalıştıklarını ifade eden Radyo programcısı İsmail Akdağ, "'Evde kal' uyarısına da uymaya çalışıyoruz. Doğal besleniyoruz vitamin alıyoruz. Kalabalık yerine karavan hayatı yaşıyoruz. Herkesin karavanı yok ama olanların daha sakin yerlere gidip uzun süre kendilerini koruma altına alabilirler. Burada bir çok arkadaş var karavancı. Burada dikkatli bir şekilde karavanın içinde zaman geçiriyoruz. "dedi.

"Sakin olan koylara gideceğiz"

Karavancıların çoğunun Korona virüs nedeniyle erken ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Akdağ," Bir çoğu virüsten dolayı daha tenha yerlere gitti. Bizde buradayız ama birkaç gün sonra gidebiliriz. Sakin olan koylara gideceğiz." diye konuştu.

"Erken ayrıldılar"

Emekli memur Deniz Ekiz, 28 yıl önce karavan aldığını ve Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu'ya geziler yaptığını söyledi. Akdeniz'in en güzel mevsiminin bahar ayları olduğunu kaydeden Ekiz, " Geldiğim zaman çevresel geziler yapıyordum. Bu yılki planımda sahilden Ayvalık'a geçmekti. Pazara çıktım çok kalabalıktı ve önlem yoktu. Tedirgin oldum ailemin isteği üzerine Yalova'ya doğru yola çıkacağım. Korona virüs nedeniyle planlarım ertelendi. Karavanda olsak bile misafirlerimiz geliyor tedirgin oluyoruz. Koronadan dolayı direk eve geçmeyi düşünüyorum. Belki Burdur'da, Kütahya'da bir gece konaklarım. Korona virüsten dolayı bir çok karavancı arkadaşım buradan ayrıldı."dedi.

"Korona virüs nedeniyle kendimizi soyutladık"

Esnaf emeklisi Ersin Turan, son dönemde yaşanan olayların ardından insanlardan kendilerini soyutlamak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Arkadaşlarıyla 3 metre ilerden selamlaştıklarını anımsatan Turan, "Korona nedeniyle dostlukları bitirdiğimiz için çok üzgünüz." dedi. Karavan hayatının sağlığını olumlu yönde etkilediğini dile getiren Turan, "Dışarıya maskemi takıp yürüyüşümü yapıyorum. Gelir gelmez ellerimi dezenfekte yapıyorum, kendimizi soyutladık. Şehir hayatımızı bitirdik. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Ulaşımı bisikletle sağlıyoruz. Ailemde baskı yapmaya başladı eve dön diye. 3 gün içinde Bursa'ya döneceğim. Turumu bir ay kadar öne aldım. Nisan sonu gibi evime dönecektim. Yapılacak bir şey yok. Daha acil tedbirler bekliyoruz."diye konuştu.

Karavan turizmine 'Korona virüs' dopingi

Konyaaltı, Antalya, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:33 Kaynak: İHA

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