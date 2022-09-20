"2. İstanbul Karavan Festivali", 7 Ekim'de başlayacak - Son Dakika
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"2. İstanbul Karavan Festivali", 7 Ekim'de başlayacak

20.09.2022 17:26
"2. İstanbul Karavan Festivali", 7 Ekim'de başlayacak

Doğada Yaşam Okulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Karavan Festivali", 7- 9 Ekim arasında Kilyos'ta gerçekleştirilecek.

Doğada Yaşam Okulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Karavan Festivali", 7- 9 Ekim arasında Kilyos'ta gerçekleştirilecek.

Geçen mayıs ayında da "Yaza Merhaba" konsepti ile ilki düzenlenen festival, 160 karavan ile 5 bini aşkın doğaseveri ağırlamıştı. İkinci kez ise "Yaza Veda" konseptini taşıyan festivalde, karavan ve doğal yaşam ile ilgili söyleşiler, spor aktiviteleri ile çeşitli etkinlikler yapılacak.

Festivalde karavanla konaklamanın yanı sıra günübirlik girişler de gerçekleştirilebilecek. Festival boyunca ziyaretçiler ayrıca Türkiye'nin önde gelen karavan markalarının yanı sıra doğa ve kamp ekipmanlarına dair birçok seçeneği bir arada bulma imkanı yakalayabilecek.

Toplam 400 dönüm arazi üzerine kurulu olan Doğada Yaşam Okulu, bu festivalde 200'e yakın karavan ve 7 bini aşkın bireysel ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Festival destekçileri arasında ise Agus Karavan, Avis Caravan, Craftolia, D&R, Gratis, Honda Motosiklet, North Face, Orcamp ve Turtle Tiny House yer alıyor.

Sınırlı sayıda karavanın katılabileceği etkinlik hakkında detaylı bilgiye "www.istanbulkaravanfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kilyos, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil '2. İstanbul Karavan Festivali', 7 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

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