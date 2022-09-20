Karavan tutkunları festivalde buluşuyor - Son Dakika
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Karavan tutkunları festivalde buluşuyor

20.09.2022 23:26
Karavan tutkunları festivalde buluşuyor

Türkiye’de karavan turizmi alanında geçtiğimiz aylarda düzenlediği İstanbul Karavan Festivali ile bir ilke imza atan Doğada Yaşam Okulu, festivalin 2’ncisini 7-8-9 Ekim tarihlerinde Kilyos’ta düzenleyecek.

Türkiye'de karavan turizmi alanında geçtiğimiz aylarda düzenlediği İstanbul Karavan Festivali ile bir ilke imza atan Doğada Yaşam Okulu, festivalin 2'ncisini 7-8-9 Ekim tarihlerinde Kilyos'ta düzenleyecek.

Karavan kültürünü benimseyerek doğada özgür yaşamayı tercih edenler ile bu kültürün bir parçası olmak isteyenler ve karavan hayatını merak edenler İstanbul Karavan Festivali'nde bir araya gelecek. Festivalde karavan ve doğal yaşam ile ilgili söyleşiler, spor aktiviteleri ile çeşitli etkinlikler yapılacak. Festivalde karavanla konaklamanın yanı sıra günübirlik girişler de yapılabilecek.

Karavan tutkunları festivalde buluşuyor

Festivale sınırlı sayıda karavan katılımı olabilecek ve kendi karavanı ile festivale katılmak isteyenler yalnızca www.istanbulkaravanfestivali.com adresinden bilet alarak alana giriş yapabilecek. Karavan yaşamını merak edenler ancak karavanı olmayanlar için de festivalde karavan kiralama imkanı bulunacak. Aynı zamanda festival alanına günübirlik giriş olanağı da bulunacak. İstanbul Karavan Festivali'ne toplu taşıma ile ulaşmak isteyenler Hacıosman Metro Durağı'ndan Doğada Yaşam Okulu'na düzenlenen ücretsiz ring seferlerinden yararlanabilecek.

Karavan tutkunları festivalde buluşuyor

Festival boyunca ziyaretçiler, Türkiye'nin önde gelen karavan markalarının yanı sıra doğa ve kamp ekipmanlarına dair birçok seçeneği bir arada bulma imkanı yakalayacak. Ayrıca festival alanında gerçekleşecek söyleyişiler, eğitimler, spor aktiviteleri, yarışmalar ve sahil partisi ile her yaştan doğasever kendi ilgi alanına ait bir etkinlik bulabilecek.

Karavan tutkunları festivalde buluşuyor

400 dönüm arazi üzerine kurulu olan ve konumu itibarıyla ulaşım kolaylığı sunan Doğada Yaşam Okulu, bu festivalde 200'e yakın karavan ve 7 bini aşkın bireysel ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Karavan tutkunları festivalde buluşuyor

Festival destekçileri arasında yer alan Agus Karavan, Avis Caravan, Craftolia, D&R, Gratis, Honda Motosiklet, North Face, Orcamp, Turtle Tiny House ve daha birçok ünlü marka, katılımcılarla etkinlik alanında bir araya gelecek. Katılımcılar ilgili markaların yeniliklerini öğrenme, ürünlerini inceleme ve festivale özel sundukları hizmetlerden yararlanma şansı yakalayacak.

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Kaynak: Carmedya.com

İstanbul, Türkiye, Kilyos, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Karavan tutkunları festivalde buluşuyor - Son Dakika

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