"Karavancılar"dan Frig Vadisi ziyareti - Son Dakika

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu iş birliğiyle Afyonkarahisar'da düzenlenen KaravanFest'e katılanlar, "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen Ayazini köyünü ziyaret etti.

Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen festival kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen misafirler, rehber eşliğinde İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü gezerek bilgi aldı.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, Frigya'nın kalbi Ayazini köyünün yeni misafirlerini ağırladığını söyledi.

Soğuk havaya rağmen güzel bir atmosferin yaşandığını belirten Koyuncu, "Beyaz örtü Ayazin'e çok yakıştı. Gelen misafirler de çok memnun. Ayazini adını duyurmaya hazır. İnşallah yeni etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor." dedi.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de kampa 100'e yakın karavanın katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ da Afyonkarahisar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"30 yıldır karavancıyım. Karavancılar yıllardır tamamen sahil bandında karavan yapıyordu. Şu an herkes çok memnun. Karavan yaşamı her mevsimde olmalı. Frig Vadisi'ne de bayıldım. Bundan sonrada buranın tanıtımı esnafın kazanması demektir. Hiçbir alışverişimizi dışarıdan yapmıyoruz. Geldiğimiz şehirden yapıyoruz. Bugün belki yerli karavancılar geliyor ama gelecekte yurt dışından gelen karavancılar da Afyonkarahisar'ı gezip görme şansına sahip olacak."

Karavancılar daha sonra, tarihi Afyonkarahisar konaklarını gezdi.