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Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı - Son Dakika

Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı

11.06.2021 09:57

Samsun'da, bir karavanda arkadaşlar arasında yaşanan tartışma kanlı sona erdi. Oğuz B. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadığı 3 arkadaşını kurşuna dizdi. Kurşunların hedefi olan 3 kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Oğuz B., babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini belirtti. Jandarmanın ihbarı üzerine karavanın bulunduğu bölgeye giden ekipler, katil zanlısını olay yerinde yakaladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kolay Mahallesi Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda saat 04.30'da meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Oğuz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'e silahla ateş etti.

Karavanda katliam gibi olay! 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp yaptıklarını anlattı

TARTIŞTIĞI 3 ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bulunan B.B., olay yerinden kaçtı. Silahla ateş ederek 3 kişin ölümüne neden olan Oğuz B., olay yerinden babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi. Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti.

Karavanda katliam gibi olay! 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp yaptıklarını anlattı

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel'in olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı

Orhan Yüksel, İntihar, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı - Son Dakika


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