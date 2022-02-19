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Karavanı çaldılar, 90 bin liraya satışa koydular! Tam alıcıyla anlaşacaklardı ki, hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar - Son Dakika

Karavanı çaldılar, 90 bin liraya satışa koydular! Tam alıcıyla anlaşacaklardı ki, hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar

19.02.2022 14:17

Edirne'de sahilden çaldıkları çekme karavanı internet üzerinden satmaya çalışan Kübra Bostancı ile eşi Süleyman Bostancı, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Jandarma Bostancı çiftiyle alıcıymış gibi iletişim kurdu. Bostancı çifti, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Keşan'a bağlı Erikli köyünde meydana gelen olayda Kübra ve Süleyman Bostancı çifti, sahilde Fatih B.'ye ait çekme karavanı araçlarına bağlayıp oturdukları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürdü. Durumu fark eden Fatih B., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karavanın bir internet sitesine verilen ilanla 90 bin lira bedelle satışa çıkarıldığını belirledi.

Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı

EKİPLER İLETİŞİME GEÇTİ

Ekipler, açtıkları hesapta sahte isim kullanan Bostancı çiftiyle iletişime geçip, kendilerini öğretmen olarak tanıttı. Kübra ve Süleyman Bostancı ile karavanı 85 bin lira karşılığında alma konusunda anlaşan jandarma ekipleri buluşma noktası olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki sanayi sitesinde bir araya geldi.

Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDILAR

Burada çevresi kapalı açık bir parkta tutulan karavanı jandarmaya satmak isteyen çift, yakalanıp, gözaltına alındı. Keşan'a getirilen Kübra ve Süleyman Bostancı çifti, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı

Süleyman Bostancı'nın daha önceden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

Çekme karavan ise sahibi Fatih B.'ye teslim edildi.

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Tekirdağ, Jandarma, Bostancı, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karavanı çaldılar, 90 bin liraya satışa koydular! Tam alıcıyla anlaşacaklardı ki, hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar - Son Dakika


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