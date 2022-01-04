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Karavanla 'komşu' tatili - Son Dakika

Karavanla 'komşu' tatili

04.01.2022 11:38
Karavanla 'komşu' tatili

ANTALYA'nın Demre ilçesine karavanıyla gelen Türk, İspanyol, Alman, İngiliz ve Romanyalı aileler, farklı dil, kültür ve yaşam tarzına rağmen kurdukları komşuluk bağıyla dikkati çekiyor.

ANTALYA'nın Demre ilçesine karavanıyla gelen Türk, İspanyol, Alman, İngiliz ve Romanyalı aileler, farklı dil, kültür ve yaşam tarzına rağmen kurdukları komşuluk bağıyla dikkati çekiyor. Sülüklü Plajı'nda konaklayan farklı ülkelerden turistler, 'Birleşmiş Milletler gibi' söylemini yansıtan karavan parkı alanındaki yaşamlarıyla tatillerini eğlenceli hale dönüştürüyor.

Demre ilçesine farklı ülkelerden karavanla tatile gelen turistler, konakladıkları süreçte kurdukları dostlukla dikkati çekiyor. Kış aylarında karavan turizminin arttığı Sülüklü Plajı'nda karavanını park eden Türk tatilcilerin yanı sıra İspanyol, Alman, İngiliz ve Romanyalı aileler, farklı kültür ve yaşam tarzına rağmen komşuluk ilişkileriyle tatillerini eğlenceli hale dönüştürüyor. 'Birleşmiş Milletler gibi' söylemini yansıtan karavan parkı alanında tatilciler, kurdukları bağ ile aile gibi yaşam sürüyor. Evlerindeki yaşamı karavana yansıtan aileler, besledikleri hayvanlar ile çiçekleri ve özel eşyaları da yanlarından ayırmıyor.

'BÖYLE CANDAN, İÇTEN ÜLKE YOK'Video paylaşım platformunda takipçi sayısıyla dikkat çeken İspanyol sosyal medya fenomeni Mia Astropovic, 39 ülke gezdikten sonra 10 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi. Erkek arkadaşıyla çıktıkları turda yanlarından ayırmadıkları 2 köpek, 2 kedi ve çiçek bahçesini andıran karavanla gezdiklerini anlatan Astropovic, "Türkiye'ye gelmekle kendimi şanslı hissediyorum. Dünyada böyle candan, içten insanların yaşadığı ülke yok. İnsanlar, bir sorununuz varsa, karşılık beklemeden yardıma koşuyor. Bize ve hayvanlarımıza bir şeyler ikram ediyor. Burada iki ay daha kalıp, İran, Pakistan, Hindistan üzerinden Filipinler'e kadar gideceğiz" dedi.'HER YER TARİH DOLU'Plajdaki karavan parkı alanında İspanyol Astropovic'e, Alman Marie Clave Dietz (30) ve Maximilian Dietz (28) çifti ile 3 yaşındaki oğulları Milan da komşuluk ediyor. Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerini gezdikten sonra Demre'ye gelen Alman aile, ilk kez ziyaret ettikleri Türkiye'ye hayran kaldıklarını belirtti. Türk insanının sıcakkanlı yapısına hayran kaldığını anlatan Maximilian Dietz, "Türkiye muhteşem bir ülke. Türk insanı cana yakın, yardımsever, misafirperver. Dil konusunda sıkıntı yok. Özellikle sahil bölgelerinde insanlar, İngilizce veya Almanca biliyor. Bu nedenle sorumunuzu kolayca çözümleyebiliyoruz. Ege ve Akdeniz sahillerinde doğa bir harika. Her yer tarih dolu. İklim ise kış ortasında sanki yaz. Almanya'da şu anda hava buz kesiyor" diye konuştu.KARAVAN TURUNDA DEMRE GEZİSİ

Plajda karavanıyla tatil yapan İngiliz Barru Darbyakuie (73) ile Cillian Shipppam (60) çifti ise köpekleriyle çıktıkları karavan yolculuğunda Demre'ye geldi. 9 metre boyundaki tekneyle Atlantik'i 2 kez geçtiklerini anlatan İngiliz çift, diğer karavancılarla komşuluk yaparak tatillerinde eğlenceli anlar yaşıyor. Sülüklü Plajı'nda karavanlarıyla tatil yapan Romanyalı çift ise komşularıyla sohbetlerin ardından günün büyük bölümünü bisikletle ilçede tur atarak geçiriyor.


Karavanla 'komşu' tatili
Karavanla 'komşu' tatili
Karavanla 'komşu' tatili
Karavanla 'komşu' tatili
Karavanla 'komşu' tatili
Karavanla 'komşu' tatili
Karavanla 'komşu' tatili
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Togo Cumhuriyeti, Demre, Alman, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karavanla 'komşu' tatili - Son Dakika


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