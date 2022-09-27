Karavanları ile Türkiye turu yapan Hollandalı turistler Meke Gölü'nde mola verdi.

Karavanlı turistlerin uğrak noktası yer olan Meke Gölü, sonbaharın son günlerinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Gölün kurumasına rağmen yabancı turistleri kamp yaptığı doğal güzelliklerden olan Meke Gölü bu defa Hollandalı turistlere ev sahipliği yaptı.

Karavanla Türkiye turu yapan Hanna ve Thys Kruit çifti, göl kenarında güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Thys Kruit, "Meke Gölü kurumasına rağmen ilgi çekici ve hala ilginç. Dünya üzerinde su kaynakları kuruyor. Bu çevre adına üzücü. İnsanların bu doğal varlıkları koruması gerekir." dedi.