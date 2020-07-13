Karavanlarla dünya turuna çıkan yabancı gezginler Türkiye'ye hayran kaldı - Son Dakika

Karavanlarla dünya turuna çıkan yabancı gezginler Türkiye'ye hayran kaldı

Fransa ve İsviçre'den farklı kültürleri tanımak amacıyla karavanlarla dünya turuna çıkan ve 1,5 yılda yaklaşık 20 ülke gezen yabancı uyruklu iki aile, Türkiye'nin doğal güzellikleri ve misafirperverliğine hayran kaldı.

Fransa ve İsviçre'den farklı kültürleri tanımak amacıyla karavanlarla dünya turuna çıkan ve 1,5 yılda yaklaşık 20 ülke gezen yabancı uyruklu iki aile, Türkiye'nin doğal güzellikleri ve misafirperverliğine hayran kaldı.

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İsviçreli Philippe-Saby Neyroud ve Fransız Karen-Yoan Sayas çiftleri, çocukları ve yanlarına aldıkları köpekleriyle tam donanımlı karavanlarıyla 1,5 yıl önce önce dünya turuna başladı.

Farklı zamanlarda aynı güzergahlarda İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye gelen Avrupalı gezgin ailelerin yolu Bursa'da kesişti.

Bursa'da tanışarak turlarına birlikte devam etme kararı alan çiftler, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya, Trabzon, Rize, Ardahan ile Kars illerini gezdikten sonra Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü'nde 3 günlük mola verdi.

Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölünde dinlenen Avrupalı gezginler, semaver çayı içip tekne ile gölün üzerinde gezerek manzaranın tadını çıkardı.

Gezginler köylülerle sohbet ederken çocukları da yöredeki çocuklarla oynadı

Çiftlerin 6-15 yaş aralığındaki çocukları da Tanyolu köyündeki çocuklarla arkadaş olup gölün kenarında taşları üst üste koyup çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Köydeki vatandaşlar da evlerine davet ettikleri Avrupalı misafirlerine yemek ve çay ikram ederek, bir üniversitenin İngilizce bölümünde okuyan üniversite öğrencisinin konuşmalarını tercüme etmesiyle sohbet etti.

Karen Sayas, AA muhabirine, oğlu ve eşiyle Fransa'dan başladıkları dünya turunda ilk olarak İspanya'ya gittiklerini söyledi.

İspanya, Fas, İtalya ve Yunanistan'da gezerken yeni kültürleri tanıyıp tarihi ve doğal yerleri gördüklerini belirten Sayas, şöyle konuştu:

"Daha önce arkadaşlarım buraya gelmişti. Balık Gölü'nün çok güzel bir yer olduğunu söylediler, biz de onların tavsiyesiyle geldik. İran, Özbekistan, Kazakistan ve Gürcistan'ı gezdikten sonra tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Geçen sene kasım ayında turumuza başladık ve buradan ne zaman gideceğimizi de bilmiyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'deki insanlar çok sıcak kanlılar. Balık Gölü çok huzurlu ve oldukça güzel bir yer."

"Burası çok güzel ve herkesin gelip görmesini tavsiye ederim"

Philippe Neyroud ise geçen yıl başladıkları dünya turu kapsamında yaklaşık 20 ülkeyi gezdiklerini, arkadaşlarının Türkiye'yi çok sevdiğini ve övgüyle anlatmaları dolayısıyla buraya geldiklerini anlattı.

İstanbul, Yedigöller ve Safranbolu'yu çok beğendiklerini dile getiren Neyroud, "Karavanla dünya turuna çıkmak çok kolay. 2 hafta önce Balık Gölü'ne gelen bir arkadaşımız burayı bize tavsiye etti. Biz de gelip gördük. Burası çok güzel ve herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Ağrı Dağı'nı gördükten sonra Mersin ve Gaziantep'e gideceğiz. Birkaç ülke daha gezdikten sonra İsviçre'ye geri döneceğiz." diye konuştu.

Balık Gölü, Türkiye, İsviçre, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karavanlarla dünya turuna çıkan yabancı gezginler Türkiye'ye hayran kaldı - Son Dakika
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