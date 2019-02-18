Karaya Oturan Gemi 2 Günlük Çalışma ile Kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan Letonya bandıralı kuru yük gemisi, 2 gün süren çalışmalar sonunda kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan Letonya bandıralı kuru yük gemisi, 2 gün süren çalışmalar sonunda kurtarıldı. 16 Ocak tarihinde İstanbul'dan Ereğli Limanı'na gitmekte olan Letonya bandıralı Fehn Iyra isimli kuru yük gemisi, gece saat 03.00 sıralarında Babalı Sahili Dikili mevkisinde fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturdu. Babalı sahiline yaklaşık 100 metre açıkta geminin karaya oturduğu bilgisini alan Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayın yaşandığı gün bölgeye gelen ekipler, gemide bulunan mürettebatın gemiden ayrılmak istemediği bilgisini aldı. Ekipler gemideki mürettebatın yardım çağrılarını kabul etmemesi üzerine sahilde geniş güvenlik önlemleri alırken, bugün sabah saatlerinde geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 14 metre genişliğinde, 89 metre uzunluğundaki 4 bin 448 ton yük taşıma kapasiteli geminin anlaşmalı olduğu sigorta şirketi tarafından dün bölgeye gönderilen römorkör, gemiyi halatla oturduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. 2 gün süren çalışmaların ardından gemi kurtarılabildi. Oturduğu yerden çıkartılan gemi, gerekli incelemelerin yapılması için Kefken sahilindeki demir alanına çekildi. Geminin Kıyı Emniyeti tarafından yapılan incelemelerin ardından tekrar yoluna devam edeceği öğrenildi.



(İHA)

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