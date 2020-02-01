Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor (2) - Son Dakika

KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı. Gemi ve 10 kişilik mürettebat, bölgeye sevk edilen, özel şirkete ait römorkör ile açığa itilerek, kurtarıldı. Hasar oluşmadığı bildirilen gemi, ilçedeki özel bir limana çekildi.