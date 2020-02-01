Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor - Son Dakika
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Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

6 saat önce

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor (2)KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDIHatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı.

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor (2)

KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDI

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında fırtınada sürüklenip, karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı. Gemi ve 10 kişilik mürettebat, bölgeye sevk edilen, özel şirkete ait römorkör ile açığa itilerek, kurtarıldı. Hasar oluşmadığı bildirilen gemi, ilçedeki özel bir limana çekildi.

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:37 Kaynak: DHA
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