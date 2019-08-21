Karaya oturan gemi su almaya başladı
9 dakika önce
Şile'de bir yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin son durumu havadan görüntülendi.
Şile Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
'de bir yıl önce aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin son durumu havadan görüntülendi. Geminin parçalandığı ve su aldığı görüldü.
Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi Şile'de Sahilköy Karaburun
mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. 16 kişilik gemi mürettebatı Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından tahliye edilmişti. 2018 Aralık
ayından beri karaya oturduğu yerde duran gemi havadan görüntülendi.
Karaya oturan gemide ekiplerin çalışmalarının ardından geminin adeta kaderine terk edildiği görüldü. Geminin gövdesinden kırıldığı ve içine su dolduğu dikkat çekti.
(Mustafa Biçer/İHA)
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