Son Dakika Haberleri: Karaya oturan gemi Yargıtay'ı bekliyor
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Karaya oturan gemi Yargıtay'ı bekliyor

3 saat önce

Samsun'da yaklaşık 3 yıl önce karaya oturan ve limana çekilen kuru yük gemisinin Yargıtay sürecinin tamamlanmasının ardından akıbeti belli olacak.

Karaya oturan gemi Yargıtay'ı bekliyor, System.String[]
Samsun'da yaklaşık 3 yıl önce karaya oturan ve limana çekilen kuru yük gemisinin Yargıtay sürecinin tamamlanmasının ardından akıbeti belli olacak.

14 Ağustos 2016 tarihinde Samsun açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve kurtarılmasının ardından eskidiği ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle Samsun Limanı demirleme sahasına çekilen "Tokay Akar" isimli 2 bin 725 grostonluk kuru yük gemisi sahibinin borçları nedeniyle hacizlik olmuş ve mahkemece ihaleye çıkarılmıştı. İhaleyi başka bir şirketin kazanması üzerine kuru yük gemisinin eski sahibi geminin fiyatını düşük bulmasıyla durumu Yargıtay'a taşıdı ve süreç uzadı.

Yargıtay sürecinin ardından akıbeti belli olacak

84 metre uzunluğundaki gemi, Yargıtay sürecinin tamamlanmasına kadar demirleme sahasında duracak. Yargıtay sürecinin sonucunda ise geminin yeni sahipleri Samsun Liman Müdürlüğüne başvuracak. Alınacak ortak kararından ardından geminin akıbeti belli olacak.

Öte yandan gemide delik bulunduğu ve batmaması için geminin ön tarafının karaya çıkarıldığı da öğrenildi. - SAMSUN
Yargıtay, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
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