Karaya Oturan Gemide Kurtarma Operasyonu
42 dakika önce
Karaya oturan gemide kurtarma operasyonu Mersin Limanı açıklarında fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturan gemideki 2 görevlinin kurtarılması için helikopterle çalışma başlatıldı MERSİN - Mersin Limanı açıklarında karaya oturan 'Wardeh' isimli ticari gemideki 2 görevlinin kurtarılması...
Karaya oturan gemide kurtarma operasyonu Mersin
Limanı açıklarında fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturan gemideki 2 görevlinin kurtarılması için helikopterle çalışma başlatıldı MERSİN - Mersin Limanı açıklarında karaya oturan 'Wardeh' isimli ticari gemideki 2 görevlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bir süre önce Mersin Limanı'na hayvan getirdiği öğrenilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk
Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de önlem aldı.
Gemide haciz işlemlerinden dolayı bulunan 2 görevlinin kurtarılması için Skorsky tipi helikopterle çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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