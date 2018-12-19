Son Dakika Haberleri: Karaya Oturan Gemiden 11 Mürettebat Kurtarıldı

Karaya Oturan Gemiden 11 Mürettebat Kurtarıldı

3 saat önce

İstanbul Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahur kalan 11 mürettebat varagele denilen sistemle kurtarıldı.

Karaya Oturan Gemiden 11 Mürettebat Kurtarıldı, System.String[]
İstanbul Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinde mahur kalan 11 mürettebat varagele denilen sistemle kurtarıldı. 5 mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Şile'deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Varagele denilen sistemle kurtarılmaya başlayan mürettebatın 11'i gemiden alınarak karaya çıkarıldı. 5'ini ise kurtarma çalışması devam ediyor. Öte yandan mahsur kalan mürettebattan 3'ünün Türk olduğu öğrenildi.

(Caner Sönmez - Murat Kemaş - Mustafa Esen/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Şile, Güncel
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