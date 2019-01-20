Son Dakika Haberleri: Karaya Oturan Geminin Çevresine Bariyer Çekildi

Karaya Oturan Geminin Çevresine Bariyer Çekildi

57 dakika önce

Karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildiMERSİN - Mersin'de fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturan Lübnan bayraklı 'Wardeh' adlı ticari geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.

Karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi

MERSİN - Mersin'de fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturan Lübnan bayraklı 'Wardeh' adlı ticari geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer çekildi.
Lübnan'daki alacaklısının açtığı dava nedeniyle haciz işlemi uygulanmasından dolayı bir yıldan fazla bir süredir Mersin Limanı açıklarında demirli iken, 15 Ocak'taki fırtınada sürüklenerek karaya oturan 'Wardeh' adlı kargo gemisiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

İçerisinde 400 ton fuel oil bulunuyor
Atatürk Parkı arkasındaki eski lunaparkın olduğu bölgede yaklaşık 300 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Mersin Liman Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde inceleme yapmış, içerisinde 400 ton fuel oil ile 20 ton hidrolik yağ bulunan gemiden denize sızıntı olup olmadığını kontrol etmişti. Yapılan kontrollerde soğuk nedeniyle jel kıvamında olan yakıtla ilgili herhangi bir sızıntının olmadığı belirlenirken, geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer serildi. Mersin Liman Başkanlığınca çekilen bariyerin, geminin güvenliğini sağlamanın yanında olası yakıt veya yağ sızıntısı önleme amaçlı olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Lübnan, Mersin, Genel
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