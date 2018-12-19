Son Dakika Haberleri: Karaya Oturan Geminin Mürettebatı Kurtarıldı

Karaya Oturan Geminin Mürettebatı Kurtarıldı

1 saat önce

İstanbul Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı.

İstanbul Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı. Şile'deki Sahilköy Karaburun açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından varagele denilen sistemle 16 kişilik gemi mürettebatının tamamı kurtarıldı.

(Mustafa Esen - Caner Evyapan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:46 Kaynak: İHA

Karaburun, İstanbul, Şile, Güncel
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