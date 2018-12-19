Karaya Oturan Geminin Mürettebatı Kurtarıldı
1 saat önce
İstanbul Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı.
İstanbul Şile
'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatının tamamı kurtarıldı. Şile'deki Sahilköy Karaburun
açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Uzun süren çalışmaların ardından varagele denilen sistemle 16 kişilik gemi mürettebatının tamamı kurtarıldı.
(Mustafa Esen - Caner Evyapan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:46 Kaynak: İHA
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