Karaya Oturan Geminin Personeli Konuştu
1 saat önce
İstanbul Şile'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinden kurtarılarak karaya çıkan gemi mürettebatı yaşananları anlattı.
İstanbul Şile
'de karaya oturan Comoros Adaları bandıralı kargo gemisinden kurtarılarak karaya çıkan gemi mürettebatı yaşananları anlattı. 16 kişilik gemi mürettebatının 14'ünün kurtarıldığı, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şile'deki Sahilköy Karaburun
açıklarında makine arızası yaşayan Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. Varagele denilen sistemle 16 kişilik gemi mürettebatının 14'ünün kurtarıldığı, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından karaya çıkarılan mürettebat, jandarma ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan mürettebat hastaneye götürüldü. Karaya çıkarılan bir gemi personeli, "Şu an normal biraz yorgunum. Gemide soda vardı. Ambarlıya götürüyorduk" dedi. Kurtarılan başka bir personel ise "Biz toplamda 16 kişiydik. Sabah
saat 5'ten beri içerideyiz. Biz görevimizi yaptık ama kurtaramadık. Hava çok kötü. Soda taşıyorduk. İçeride son 2 kişi kaldı" şeklinde konuştu.
(Mustafa Esen - Caner Evyapan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:46 Kaynak: İHA
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