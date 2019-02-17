Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Başladı
49 dakika önce
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Kandıra
ilçesinde karaya oturan Letonya
bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Dün saat 03.00 sıralarında Kandıra Babalı Dikili
mevkiinde karaya oturan Letonya bandıralı 'Fehn Lyra' isimli kuru yük gemisini bulunduğu yerden kurtarmak için çalışmalar başladı. Geminin sigorta şirketi tarafından Zonguldak Ereğli
'den gönderilen römorkör, halatlar yardımıyla gemiye bağlandı. Toplam 8 mürettebatı bulunan 14 metre genişliğinde ve 89 metre uzunluğundaki gemiyi kurtarma çalışmaları sırasında ilk ve ikinci denemelerde bağlanan halatın kopması sonucu çalışmalar kısa bir süre aksadı. Sabah
saat 09.00 sıralarında başlayan kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:48 Kaynak: DHA
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