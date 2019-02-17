Son Dakika Haberleri: Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Başladı

Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmaları Başladı, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

 

Dün saat 03.00 sıralarında Kandıra Babalı Dikili mevkiinde karaya oturan Letonya bandıralı 'Fehn Lyra' isimli kuru yük gemisini bulunduğu yerden kurtarmak için çalışmalar başladı. Geminin sigorta şirketi tarafından Zonguldak Ereğli'den gönderilen römorkör, halatlar yardımıyla gemiye bağlandı. Toplam 8 mürettebatı bulunan 14 metre genişliğinde ve 89 metre uzunluğundaki gemiyi kurtarma çalışmaları sırasında ilk ve ikinci denemelerde bağlanan halatın kopması sonucu çalışmalar kısa bir süre aksadı. Sabah saat 09.00 sıralarında başlayan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:01 Kaynak: DHA

Letonya, Kandıra, Güncel
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