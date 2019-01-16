Son Dakika Haberleri: Karaya Oturan Kargo Gemisindeki 2 Kişi Kurtarıldı

Karaya Oturan Kargo Gemisindeki 2 Kişi Kurtarıldı

50 dakika önce

Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisindeki 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

Karaya Oturan Kargo Gemisindeki 2 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında fırtına ve büyük dalgalar nedeniyle bir süre sürüklendikten sonra karaya oturan kargo gemisindeki 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

Liman yakınlarında demirli bulunan "Wardeh" isimli kargo gemisinin, dün sürüklendikten sonra yaklaşık 150 metre açıkta karaya oturmasının ardından başlatılan çalışmalar, bugün sabah saatlerinde de sürdü.

Bir bölümü yan yatan gemiye olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yolundan ulaşılamaması üzerine içindeki iki kişiyi kurtarmak için askeri helikopter havalandı.

Gemiye yaklaşan helikopterdeki bir personel, halatla güverteye indi. Burada bekleyen iki kişi halat yardımıyla sırayla helikoptere çekilerek kurtarıldı.

Mersin Orduevi'ne götürülen iki kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Geminin hacizli ve liman yakınlarında uzun süredir demirli olduğu, iki kişinin de haciz işlemleri kapsamında gemide bulunduğu iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Sabah, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturdu Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:25:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaya Oturan Kargo Gemisindeki 2 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]