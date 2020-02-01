Karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor - Son Dakika

Karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle dün karaya oturan kargo gemisini kurtarma çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle başlanamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle dün karaya oturan kargo gemisini kurtarma çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle başlanamadı.

Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtına nedeniyle dün Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturan ve olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarılamayan Türk bayraklı bin 533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal 1" adlı gemiye müdahale edilemedi.

Sabahtan itibaren etkisini sürdüren fırtına, kurtarma çalışmalarının başlatılmasını engelledi.

Fabrikadan demir yüklemek için açıkta beklerken fırtınada sürüklendiği belirtilen gemi ve içindeki 10 kişilik mürettebatın kurtarılması için fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Karaya oturan kargo gemisine fırtına nedeniyle müdahale edilemiyor

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:21 Kaynak: AA
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