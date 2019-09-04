Son Dakika Haberleri: Karaya oturan liman tarama gemisi kurtarıldı
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Karaya oturan liman tarama gemisi kurtarıldı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında geçen pazar günü baş kısmından su alınca kaptanı tarafından karaya oturtulan 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, bugün ambarındaki su boşaltılıp, kurtarılarak yüzdürüldü.

Karaya oturan liman tarama gemisi kurtarıldı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında geçen pazar günü baş kısmından su alınca kaptanı tarafından karaya oturtulan 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, bugün ambarındaki su boşaltılıp, kurtarılarak yüzdürüldü.

?Türk bayraklı 'Kanuni D.S.' isimli liman tarama gemisi, geçen pazar akşamı su almaya başladı. Bunun üzerine Kaptan Ali Koparan, gemiyi, Ayana Koyu'nda baş tarafından karaya oturttu. Üç gündür yarısı batık karaya oturmuş şekilde bekleyen gemiyi, Kaptan Ali Koparan'ın da aralarında bulunduğu 8 mürettebat terk etmedi. Geminin bağlı olduğu şirket, özel bir şirket ile anlaşarak, onarım ve kurtarma çalışması başlatıldı. Bir römorkör, geminin çevresine, olası sızıntı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla bariyer serdi.

Bugün gemi, ambardaki suyu boşaltılıp, karaya oturduğu kumluk alandan kurtarılarak, yüzdürüldü. Ardından da Ayana Koyu'na yakın bölgedeki demir sahasına demirledi. Yapılan su altı kontrolünde geminin altında bir delik olmadığı belirlendi. Demirleyen gemi, idari işlemler ve sörvey kontrolü tamamlandıktan sonra Yalova'ya gitmek üzere hareket edecek.

Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:26 Kaynak: DHA
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