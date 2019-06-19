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Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı

47 dakika önce

IHAAW104643-ASA/19-06-2019- Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı(Fotoğraflı)Mehmet Barlas MUĞLA (İHA) - Fethiye'nin Tavşan Adası açıklarında karaya oturan 26 metre boyundaki teknedeki 36 yolcu, iki kurumun uyumu sayesinde kısa sürede kurtarıldı.

Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı, System.String[]
IHAAW104643-ASA/19-06-2019

- Karaya oturan teknedeki 36 yolcu iki kurumun uyumlu çalışmasıyla kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
MUĞLA (İHA) - Fethiye'nin Tavşan Adası açıklarında karaya oturan 26 metre boyundaki teknedeki 36 yolcu, iki kurumun uyumu sayesinde kısa sürede kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün hızlı ve uyumlu çalışması sonucu kaza ucuz atlatıldı.
Yaz aylarında onlarca teknenin yerli ve yabancı turistleri geziye çıkardığı Fethiye'de bir tekne kazası ucuz atlatıldı. 26 metre boyunda 8 metre genişliğindeki Easy Riders isimli tur teknesi, Fethiye'ye dönüş yolu üzerindeki Tavşan Adası açıklarında karaya oturdu. Kendi kendine kurtulamayan teknede ki turistler büyük panik yaşarken kaptan hemen yardım istedi. Fethiye'deki KIYEM 5 isimli can kurtarma botu hemen harekete geçerken 36 turist teknenin batma ihtimaline karşı hemen tekneye alındı.
Tekne ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botları tarafından çekilerek kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucu gerçekleşen kurtarma operasyonu devletin iki kurumunun başarısını ortaya koydu.
(MB-Y)

19.06.2019 10: 48: 27 TSI
NNNN - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
Mehmet Barlas, Fethiye, 3. Sayfa
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