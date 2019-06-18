Karaya oturan teknedeki 39 kişi tahliye edildi
10 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde karaya oturan gezi teknesindeki 39 kişi tahliye edildi.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:10 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde karaya oturan gezi teknesindeki 39 kişi tahliye edildi.
İlçeden Göcek
Adaları'na tura çıkan "Easy Rider" isimli gezi teknesi Tavşan Adası'nda karaya oturdu. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti ekipleri yönlendirildi.
Botlara alınan 39 kişi Fethiye Limanı'na getirildi.
Gezi teknesi ise oturduğu yerden kurtarılarak, Fethiye Sahil Güvenlik iskelesine yanaştırıldı.
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