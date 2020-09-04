Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
BARTIN'da, 4 kişinin bulunduğu tekne dalgalara kapılarak kumsala oturdu.
BARTIN'da, 4 kişinin bulunduğu tekne dalgalara kapılarak kumsala oturdu. 4 kişi cankurtaranlar tarafından jet ski ile kurtarıldı.
Bartın'ın Güzelcehisar tatil köyünde 4 kişi tekne kiralayarak, Ayı İni mevkiindeki kumsala gitmek istedi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine teknede bulunanlar çapa atmak istedi. Bu sırada dalgalarla sürüklenen tekne kumsala oturduktan sonra su almaya başladı. 4 kişi büyük korku yaşarken durumu yetkililere bildirdi. Bartın Belediyesi'nin limanda bulunan römorkörü dalgalar nedeniyle teknenin bulunduğu yere ulaşamadı. Bunun üzerine belediyede görevli cankurtaranlar jet skilerle 4 kişiyi kurtardı. Bartın Limanı'na getirilen 4 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
- Bartın
Son Dakika Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin TL ek ödeme yapılacak 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi