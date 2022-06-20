Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı

20.06.2022 16:30
Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kissebükü Koyu açıklarındaki Yıldızadası mevkiinde yelkenli bir tekne karaya oturdu. Hareket edemeyen teknedeki 4 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti görevlileri bölgeye sevk edildi. KIYEM-6 can kurtarma botuna alınan şahıslar, Bodrum limanına getirildi. Karaya oturan yelkenlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaya oturan yelkenlideki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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