Karaya vuran caretta caretta tedavi altına alındı, kurtaranların ismi verildi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir İşletmesi personelleri tarafından, İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği sahilinde bulunan caretta caretta, Muğla Dalyan'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülerek tedavi altına alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir İşletmesi personellerinden Hüseyin Ulutaş ve İrfan Ayvaz, İzmir Alsancak Limanı yakınlarında bulunan İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliği sahilinde, çakılların üzerinde hareketsiz bir şekilde duran caretta caretta türü kaplumbağa olduğunu fark etti. Kaplumbağanın ölmüş olabileceğini düşünen ikili, daha sonra kaplumbağanın hareket etiğini görünce denize doğru taşıyıp yüzmesini sağlamak istedi. Kaplumbağanın yüzemeyeceğine gören Ulutaş ve İrfan, yetkililere ihbarda bulundu. Bunun üzerine ikili ile telefon görüşmesi gerçekleştiren yetkililer, kaplumbağanın kıyıya alınmasını ve üzerinin ıslak bir havlu ile örtülmesini isteyerek en kısa sürede kaplumbağanın teslim alınacağını bildirdi.

'Hüseyin İrfan' DEKAMER'e emanet

Bir süre sonra kaplumbağayı teslim alan İzmir Milli Parklar Şubesi yetkilileri, vakit kaybetmeden kaplumbağayı Selçuk ilçesine getirdiler ve ardından kaplumbağa Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan gönüllü veteriner Nevzat Yıldızlı'nın kliniğine teslim edildi. Burada kaplumbağanın olta iğnesi yutmuş olabilir düşüncesiyle ilk olarak röntgeni çektirildi.

Röntgen sonucunda bir bulguya rastlanılamazken, halsiz ve bitkin olan, uzun süredir besin alamadığı düşünülen caretta carettanın, muhtemelen naylon poşetleri denizanası sanarak yuttuğunun tahmin edilmesiyle birlikte Prof. Dr. Yakup Kaska'yla görüşen yetkililer, kaplumbağayı Muğla'nın Dalyan ilçesinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürdü. Burada gerekli incelemeleri yapılarak tedavisi gerçekleştirilecek olan caretta caretta, daha sonra iyileştiği takdirde tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacak.

Ayrıca, Hüseyin Ulutaş ve İrfan Ayvaz tarafından kurtarılan kaplumbağaya 'Hüseyin İrfan' isminin verildiği öğrenildi. - İZMİR