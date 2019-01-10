Son Dakika Haberleri: Karaya Vuran Gümüş Balığı Sürüsü Martılara Yem Oldu

Karaya Vuran Gümüş Balığı Sürüsü Martılara Yem Oldu

1 saat önce

- Karaya vuran gümüş balığı sürüsü martılara yem olduÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum adası sahiline vuran yüzlerce gümüş balığı sürüsü balıkçı kuş türüne ve martılara yem oldu.

- Karaya vuran gümüş balığı sürüsü martılara yem oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Kum adası sahiline vuran yüzlerce gümüş balığı sürüsü balıkçı kuş türüne ve martılara yem oldu.
Çardak sahile vuran balık sürüsünü gören vatandaşlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer şüpheli balık ölümlerini incelemek için numune aldı. Beldede yıllardır balıkçılık yapan vatandaşlar soğuk çarpması sonucu balıkların karaya vurabileceğini iddia etti. Karaya vuran ölü gümüş balığı sürüsü bölgeye yüzlerce martı ve balıkçı kuşunu çekerek yem oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Çanakkale, Lapseki, Çardak, 3. Sayfa
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