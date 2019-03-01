Son Dakika Haberleri: Karaya Vuran Kambur Balinadan Suriye'de Tahliye Edilen Sivillere... Haftanın No Comment...

Karaya Vuran Kambur Balinadan Suriye'de Tahliye Edilen Sivillere... Haftanın No Comment...

1 saat önce

Karaya vuran kambur balinadan Suriye'de tahliye edilen sivillere... Haftanın no comment videoları.

Karaya vuran kambur balinadan Suriye'de tahliye edilen sivillere... Haftanın no comment videoları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:46 Kaynak: Youtube

Suriye, Genel
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