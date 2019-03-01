Karaya Vuran Kambur Balinadan Suriye'de Tahliye Edilen Sivillere... Haftanın No Comment...
1 saat önce
Karaya vuran kambur balinadan Suriye'de tahliye edilen sivillere... Haftanın no comment videoları.
Karaya vuran kambur balinadan Suriye
'de tahliye edilen sivillere... Haftanın no comment videoları
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:46 Kaynak: Youtube
Trump'tan Suriye Açıklaması: DEAŞ'taki Toprakların Yüzde Yüzünü Geri Aldık
Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi
Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı
Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi