Son Dakika Haberleri: Karaya Vuran Kambur Balinadan Suriye'de Tahliye Edilen Sivillere... Haftanın No Comment Videoları

Karaya Vuran Kambur Balinadan Suriye'de Tahliye Edilen Sivillere... Haftanın No Comment Videoları

1 saat önce

Brezilya'da karaya vuran dev kambur balinadan, Vietnam'daki ABD-Kuzey Kore zirvesine kadar haftanın öne çıkan 'no comment' görüntülerini derledik.

">
Brezilya'da karaya vuran dev kambur balinadan, Vietnam'daki ABD- Kuzey Kore zirvesine kadar haftanın öne çıkan 'no comment' görüntülerini derledik.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:52 

Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Brezilya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar

Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Josef de Souza, Brezilya'ya Dönüyor! Kusursuz Görüntüsüyle Hayran Bırakan Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 20:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaya Vuran Kambur Balinadan Suriye'de Tahliye Edilen Sivillere... Haftanın No Comment Videoları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]