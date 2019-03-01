Karaya Vuran Kambur Balinadan Suriye'de Tahliye Edilen Sivillere... Haftanın No Comment Videoları
1 saat önce
Brezilya'da karaya vuran dev kambur balinadan, Vietnam'daki ABD-Kuzey Kore zirvesine kadar haftanın öne çıkan 'no comment' görüntülerini derledik.
Brezilya
'da karaya vuran dev kambur balinadan, Vietnam
'daki ABD- Kuzey Kore
zirvesine kadar haftanın öne çıkan 'no comment' görüntülerini derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:52
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