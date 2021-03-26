Karayahşililer hizmetlerden memnun - Son Dakika

Karayahşililer hizmetlerden memnun

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkililerinden oluşan heyet, Salihli ilçesine bağlı Karayahşi mahallesini ziyaret ederek Mahalle Muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerine yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren heyet, vatandaşların talep ve isteklerini de dinlerken, vatandaşlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden oluşan heyet, Salihli'ye bağlı Karayahşi mahallesine bir ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı, MASKİ Salihli İlçe Şefi Emin Dikici ve Çayköy Mahalle Muhtarı Hamza Coşkun da yer aldı. Heyet, mahalleye yapılan yatırımlar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi, talep ve isteklerini dinledi.

Yeni nesil su sayaçları katlamalı su tarifesinden kurtaracak

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, mahalle sakinlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, mahallede tamamlanan altyapı yatırımları ve yapımına başlanan üstyapı çalışması hakkında bilgiler verdi. Üstyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra da mahalledeki tüm su sayaçlarının uzaktan okuma imkanı sağlayan su sayaçlarıyla ücretsiz olarak değiştirileceğini belirten Başkal, "Okumacımız bazen sizleri evinizde bulamıyor ve okuma ertelenebiliyor. Okuma sonraya kaldıysa da su faturaları katlamalı olarak geliyor. Bu da büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Yeni uzaktan okuma imkanı sağlayan su sayaçları sayesinde okumacımız evinize girmeden okuma işlemini gerçekleştirecek. Siz de katlamalı tarifeden fazla su parası ödememiş olacaksınız" diye konuştu.

Su taşkınları yaşanmaması için vatandaşlara da görevler düşüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının dere yataklarını ve kanalları düzenli bir şekilde temizlediğine vurgu yapan Başkal, "Bu dere yatakları ve kanallar durduk yere tıkanmıyor. Dere yataklarının temiz olması konusunda vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Muhtarımızdan öğrendiğim kadarıyla mahallemizde hayvancılık da çokmuş. Sizlerin de hayvan atıklarınızı dereye atmamanız gerekiyor ki düzgün çalışsın. Yoksa orası akmayıp taşarsa yollar eski haline döner. Mümkün mertebe bu hususa da dikkat etmemiz gerekiyor. Herkes Kendi temizliğine dikkat ederse çevremiz de temiz olur" ifadelerini kullandı.

Karayahşi, Büyükşehir ve MASKİ'nin yatırımlarından memnun

Mahalle sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin yapmış olduğu yatırımlardan memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin Karayahşi ile Ahmetli ilçesine bağlı Kendirlik mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan, tarım arazilerinin de bulunduğu yolun sathi kaplama işleminden sonra hem tarım ürünlerinin daha sağlıklı bir şekilde yetiştiğini hem de araçlarının artık zarar görmediğini belirtti. Üstyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra da bekledikleri hizmete kavuşmuş olacaklarını söylediler.

Büyükşehir ve MASKİ'nin kapıları vatandaşa her zaman açık

Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen heyet, sorunları çözüme kavuşturmak için tüm imkanlarıyla çalıştıklarına vurgu yaptı. Mahalle Muhtarı Halil Akaydın'a getirdikleri hediyeleri takdim eden heyet, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu bildirdi.

Karayahşi 5 senedir beklediği altyapıya kavuşuyor

Mahalle Muhtarı Halil Akaydın, tüm yatırımlardan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Başkanlarımız mahallemize geldikleri için kendilerine de çok teşekkür ediyorum. 5 senedir beklediğimiz altyapı sonunda tamamlandı. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Veli Kar, "Öncelikle Cengiz Başkanımıza, emeği geçen arkadaşlara yapılan tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. İçme suyumuz, kanalizasyonumuz ve üstyapımız güzel bir olay" dedi. Mahalle sakinlerinden 90 yaşındaki Kore gazisi Nihat Çökelek de, "Yatırımlar çok güzel. Köyümüz çok güzel oldu. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.