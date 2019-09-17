Karayazı belediye başkanı hdp'li göksu'ya gözaltı-arşiv

ERZURUM'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu, 'PKK üyeliği'nden aldığı 7,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca 2'si meclis üyesi olan 6 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Erzurum- Erzincan yolunun 25'inci kilometresindeki uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun da bulunduğu aracı durdurdu. Göksu ile birlikte Karayazı Belediyesi'nin HDP'li 2 üyesi dahil 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. HDP'li Göksu ve beraberindeki 6 kişi, Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık 2017'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Göksu'nun aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Erzurum'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Karayazı'da yüzde 61,83 oranında oy alan HDP'li aday Melike Göksu, belediye başkanlığına seçilmişti.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE 'ŞEHİT' DEMİŞ

Erzurum Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen HDP'li Melike Göksu ile ilgili kararın gerekçesinde detaylar yer aldı. Melike Göksu ile Türkan Sümbül'ün teknik takibe takılan 3 Mayıs 2016'daki telefon görüşmesinde, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesinde gerçekleştirilen hava operasyonunda öldürülen PKK'lı terörist Murat Aras'tan 'şehit' diye bahsettiği tespit edildi. Birçok konuşmada farklı tarihlerde öldürülen teröristler için 'şehit' diyen Göksu'nun, bu teröristlerin cenazelerini de ailesi ve köylüleri ile birlikte teslim almaya gittiği belirlendi.

KARARDA İTİRAFÇININ DA İFADELERİNE YER VERİLDİ

Gerekçeli kararda, itirafçı olan K.K.'nin ifadeleri de yer aldı. İtirafçı K.K.; Melike Göksu ve beraberindekilerin, terör örgütü üyelerine yiyecek ve içecek getirdiğini söyledi. Göksu'nun yanında getirdiği kıyafetleri kadın örgüt mensuplarına verdiğini aktaran K.K., sanığın milis- iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan kişiyi arayarak, evine çağırdığını, 'Aşikar' kod adlı örgüt mensubunun talimatıyla örgüte yeni katılan kadın teröristin üzerinden Muş'un Varto ilçesine örgüte aktarımını sağladığını vurguladı. K.K., ifadesinde, "Bir gün Karayazı belediye encümenlerini, Karayazı HDP İlçe Başkanı'nı, ilçe teşkilatından bazı şahıslar ile çevre köylerdeki bazı şahıslar bulunduğumuz mağaralar bölgesine çağrıldı. Amaç 'Davut' olarak bildiğim örgüt mensubunun babası ile ilgili yapılacak olan mahkeme ile ilgiliydi. Gelenler arasında Melike Göksu da vardı. Davut'un babasını mağaralar bölgesine getirdikten sonra şahsın mahkemesi yapıldı. 'Aşikar' kod adlı şahıs hakkında ölüm emri verdi. Ancak mahkeme heyetinde bulunanlar 'Aşikar'ın vermiş olduğu ölüm emrini, şahsın oğlu Davut'un örgüte katılması dolayısıyla ağır olduğunu düşündüler. Bu nedenle şahıs hakkında bölgeden sürgün edilmesine karar verildi. Mahkemenin vermiş olduğu karar sonrasında Davut'un babası serbest bırakıldı" dedi.

Melike Göksu'nun, PKK/KCK terör örgütünün Karayazı ilçesi kırsalında bulunan silahlı mensupları ile görüştüğüne işaret edilen kararda, "Bu kişilere dönem dönem gıda ve giyim malzemeleri götürdüğü, yine örgütün alternatif olarak oluşturmaya çalıştığı komisyonlarla alakalı dağ kadrosu ile yapılan görüşmelere katıldığı gibi dağ kadrosunun gerçekleştirdiği sözde yargılamalarda da bulunduğu, dağ kadrosuna gerçekleştirilen yeni katılımlarda sanığın bulunduğu tespitlerine ulaşılmıştır" denildi.