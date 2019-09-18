Karayazı Belediyesine görevlendirme

Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun, gözaltına alınması göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. Maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. Maddesi'ne istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan devam eden savcılık soruşturması, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17 Temmuz 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Erzurum Valisi Okay Memiş de konuya ilişkin valilikte yaptığı açıklamada, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında devam eden soruşturma bulunan Göksu'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının da Yargıtay 16. Ceza Dairesince onandığını hatırlattı.

Göksu hakkındaki hapis cezasının kesinleştiğini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Belediye Kanunu'nun 45. maddesinde şayet belediye başkanları ve belediyenin seçilmiş üyeleri terörle ilgili bir suçtan dolayı tutuklanırsa, görevden uzaklaştırılırsa veya haklarında bir işlem yapılırsa, belediye başkanı veya meclis üyeleri yerine seçim yapılmaksızın, yerine atama yapılacağına ilişkin düzenleme var. Dolayısıyla bu düzenleme çerçevesinde bugün itibarıyla valilik onayı ile Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Karayazı Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun."

"Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, her şeyden önemlidir"

Memiş, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde atılan adımların, hukuka uygun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan işlem tamamıyla hukuki bir işlemdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü her şeyden önemlidir ve bizler devletin kamu görevlileri olarak anayasal sistemi ve bu devleti korumakla görevli, mükellef insanlarız. Dolayısıyla suç işlemiş bir kamu görevlisi ister atanmış, ister seçilmiş olsun hukuk devleti çerçevesinde gerekenler yapılır. Yine hukuk devleti çerçevesinde idari işlemler tesis edilir. Bugün İçişleri Bakanlığımız ve Valiliğimizce yapılan bu işlem tamamıyla hukuk devleti ilkelerinin gereğidir. Bugün itibarıyla kaymakam arkadaşımız orada kayyum olarak belediye başkan vekilidir ve göreve başlamıştır."

Hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7,5 yıl hapis cezası Yargıtayca onandığı için gözaltına alınan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, dün tutuklanmıştı.