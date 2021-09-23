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Karayazı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa Gündemi - Son Dakika

Karayazı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa Gündemi

23.09.2021 09:24
Karayazı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa Gündemi, System.String[]

Karayazı Karakale Sakinlerinin, "Köyümüzün ihtiyaçlarını gidermeniz önemli; daha önemlisi ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok daha uzun süre başımızda kalması.

Karayazı Karakale Sakinlerinin, "Köyümüzün ihtiyaçlarını gidermeniz önemli; daha önemlisi ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok daha uzun süre başımızda kalması." mesajını paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Bu, tarifsiz ve yüksek bir asaletin ifadesi, Karayazılılara yakışan bir hak teslim ve tespitidir' dedi.

Milletvekili Aydemir, 'Yalan, iftira deryasına dalan muhalefeti 2023 şok edecek inşallah. ' vurgusunda bulundu.

Aydemir Karayazı'daydı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, 'İlçe Saha İstişareleri' çalışmaları kapsamında Karayazı'nın konuğu oldu. İlçe esnaf, eşraf ve ahalisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Payveren, Kırgındere, Aşağı İncesu, Karakale, Budak Mezrası mahallerinde Karayazılılarla buluştu, yerinde tespitlerde bulundu.

Ak Heyet Karayazılılarla Buluştu

AK Parti İl Teşkilatı İlçe Koordinatörü Şahin İncesu, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Şenol, AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ile Büyükşehir Koordinatörü Sedat Karaduman'dan oluşan AK Parti Heyetiyle birlikte gerçekleştirilen alan çalışmasında Karayazılıların talepleri alındı, yerel ve genel bazlı değerlendirme ve düşünceleri paylaşıldı.

İlçe Parti Teşkilatıyla İstişare

Milletvekili Aydemir AK Parti Karayazı Buluşmasında partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. İlçe Başkanı Adnan Atalay ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan '2021 Karayazı Gündemi ve 2023 Karayazı Vizyonu' başlıklı görüşmede hayata geçirilen programlı kamu çalışmaları, öngörülen kamu yatırımları, İlçe odaklı kentsel dönüşüm ele alındı, İlçe halkının beklentileri kaydedildi.

Karayazı Muhtarlarıyla Değerlendirme Toplantısı

Karayazı Programı düzeyinde AK Parti İlçe Binasında muhtarlar ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir ilçe mahallerine ait alt ve üst yapı sorunları, yaşanabilir kırsal alan vizyonu odağında eğitim, ulaşım ve iletişim bazlı talepler, tarımsal üretim hacmi ve sektör kaydındaki istekler, alternatif yem bitkisi üretimi, besicilerin üretim ve pazar ağındaki tespitleri değerlendirildi.

Muhtarlarla Birebir Görüşme

Muhtarların kırsal alan kamu çalışmaları kaydında yaptıkları saptama ve çıkarımları, covid19 salgınıyla mücadele ve kırsaldaki aşı seferberliği ile sağlık hizmetleri, köye dönüş ve kırsalda kalkınma talepleri üzerinde yapılan görüşmelerde Büyükşehir'in kırsala taşıdığı hizmetlere minnettarlık vardı. Muhtarlarla bire bir görüşen Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, 'Karayazı AK Parti İlçe binamızda muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle uzun soluklu bir sohbet halkası oluşturup hem sorunları dinledik hem de gündeme ilişkin notlar düştük. Ortak kanaat: "Kürt'ü istismar eden ve terörle arasına mesafe koymayanlardan Karayazı'ya fayda gelmez." oldu. Kardeşlik, birlik ve beraberlik odağında kararlılık mesajı veren Karayazılılara minnettarız. ' paylaşımında bulundu.

Kaymakamlık Ziyareti

AK Parti Heyetinin Karayazı Saha çalışmasında ilk ziyaret adresi Kaymakamlık oldu. İlçeye yeni atanan Kaymakam Muammer Sarıdoğan'a hayırlı olsun dileklerini sunan heyet, Karayazı odaklı gündem istişaresi gerçekleştirdi.

Aydemir Esnafın Konuğu Oldu

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki AK Parti Heyeti ilçe merkezli çalışma kapsamında esnafın iş yerlerine konuk oldu. Salgın sürecinde baş gösteren problemler ve bunların halledilmesi yolunda hükümetçe uygulamaya sokulan Sosyal Destek Programının konuşulduğu ziyaretler sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Aydemir, 'Karayazı'da esnaf kardeşlerimizin düşüncelerini öğrenmeye çalıştık. Kovid-19 süreciyle birlikte hükümetimizin esnafa dönük destek politikalarını olumlayan ve son dönemde çok daha rahatladıklarını söyleyen hemşehrilerimize, "Çok daha iyi gelişmeler yaşanacağı" notunu düştük. Erzurum'un her ilçesinde olduğu gibi Karayazı'daki esnaf kardeşlerimizin de Helal Kazanç hassasiyetleri, Rızkın Allah'tan olduğu kaydındaki tevekkülleri, Cumhurbaşkanımıza ve çizdiği ufka hürmet ve vefaları dikkat çekici ve hasbiceydi. Hepsine minnettarız. ' dedi.

Payveren Buluşması

Milletvekili Aydemir ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında İlçeyi köy köy gezip Karayazılılarla istişare etti. Heyetin ilk durağı Payveren'di. Köy içi ve köy dışı yollarının yapımına ve AK kadroların ilçeye dönük samimi gayretlerine teşekkür eden Payverenlilerle gurur duyduklarını belirten Milletvekili Aydemir, sergilenen hakşinaslığa müteşekkir kaldıklarını vurguladı.

Kırgındere Ziyareti

Payveren Ziyareti sonrasında Karayazı Kırgındere'ye konuk olan heyet, mahal sakinlerinin taleplerini dinledi, beklentilerini aldı, gündelik yaşama dair sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Aydemir, kırsalda refah düzeyini artıran ve yaşam düzeyini yükselten AK yaklaşıma minnettarlıklarını ifade eden Mahal sakinlerine tarımsal destekler ve salgının yol açtığı üretim sorunlarının giderilmesi yolunda gerçekleştirilen çalışma ve girişimler hakkında bilgi verdi, öngörülen yeni tarım politikalarını anlattı. Aydemir, 'Taleplerini dillendiren kardeşlerim asaletlerinin gereği olarak yapılanlara da şükranlarını sundular. Minnettarız' dedi.

Aşağı İncesu İstişaresi

Aşağı İncesu Buluşmasında gündemi Kadastro ile ilgili sorunlar oluşturdu. Salgınla mücadele, mahaldeki aşı çalışmalarının da ele alındığı Aşağı İncesu Buluşmasında, besicilerin beklentileri dile getirildi. Yaşanan kuraklığın etkileri üzerinde düşüncelerin de paylaşıldığı görüşmede, Aşağı İncesu sakinleri AK Parti kadrolarının köyleri yaşanabilir hale getiren politikalarına teşekkür ettiler.

Karakale'den Verilen Kalbi Mesaj

AK Parti Heyeti daha sonra Karakale Mahallesinin konuğu oldu. Mahal sakinleriyle samimi düzeyde ve yüz yüze yapılan görüşmeler sonrası değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, 'Karakale köyümüzün hizmet noksanlarını tespit ettik . Etkileyici not şuydu, "Köyümüzün ihtiyaçlarını gidermeniz önemli; daha önemlisi ise, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha uzun süre başımızda kalması." Böylesi bir vefa ve sadakat yaklaşımı gösteren Karakaleli kardeşlerimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. ' dedi.

Ak Heyet Budaklıların Duasını Aldı

Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin Karayazı odağındaki son ziyaret adresi Karasu Köyü Budak Mezrası'ydı. Budak'ta içten ve coşkulu biçimde karşılanan heyet mezradaki besicilik ve yem bitkileri üretimi ile kuraklığın etkilerini değerlendirdi. 'Noksanları tespit ederken dualarıyla başarı niyazında bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Yalan, iftira deryasına dalan muhalefeti 2023 şok edecek inşaallah. Budak'ın vefakar halkından aldığımız net mesaj budur. ' yorumunu yaptı. - ERZURUM

Karayazı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa Gündemi
Karayazı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa Gündemi
Karayazı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa Gündemi
Karayazı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa Gündemi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karayazı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa Gündemi - Son Dakika


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