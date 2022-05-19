Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

19.05.2022 12:20
Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde teröristleri evinde barındırdığı ve kırsal alana eleman gönderdiği öne sürülen kişi, özel harekat polisleri desteğindeki operasyonla yakalandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde teröristleri evinde barındırdığı ve kırsal alana eleman gönderdiği öne sürülen kişi, özel harekat polisleri desteğindeki operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede 2014-2015 yıllarında Karayazı ilçesi kırsalında silahlı faaliyet gösteren örgüt mensupları ile ilişkili ve irtibatlı olduğu, örgüt mensuplarını ikametinde barındırdığı ve kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen F.İ. ilçede özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltında bulunan şüphelinin TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Şüphelinin evindeki aramada 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, bu tüfeğe ait 53 fişek ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı Ankara'da 2,5 yaşındaki çocuk, babası tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alındı Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da teröristleri evinde barındırdığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement