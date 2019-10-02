Karayazı'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde etkinlik düzelendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:56 Kaynak: AA
Erzurum'un Karayazı ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde etkinlik düzelendi.
İlçe genelinde Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri gözetiminde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Etkinlikte okul müdürleri ve öğretmenler gözetiminde öğrencilere "yaya güvenliği" konularında bilgiler verilerek uyulması gereken kurallar anlatıldı.
Ekipler, araç sürücülerine de bilgilendirmelerde bulundu.
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