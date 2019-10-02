Son Dakika Haberleri: Karayazı'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği
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Karayazı'da "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği

56 dakika önce

Erzurum'un Karayazı ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde etkinlik düzelendi.

Karayazı'da

Erzurum'un Karayazı ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde etkinlik düzelendi.

İlçe genelinde Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri gözetiminde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Etkinlikte okul müdürleri ve öğretmenler gözetiminde öğrencilere "yaya güvenliği" konularında bilgiler verilerek uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Ekipler, araç sürücülerine de bilgilendirmelerde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Karayazı, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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