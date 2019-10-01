Karayazı'da yayalara öncelik için görsel şerit çizildi
1 saat önce
Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla yaya geçitlerine "Yaya öncelikli trafik" yazılı şerit çizildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:16 Kaynak: AA
Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla yaya geçitlerine "Yaya öncelikli trafik" yazılı şerit çizildi.
İçişleri Bakanlığınca, "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganı ile ülke genelinde farkındalık oluşturmak için başlatılan faaliyet kapsamında ilçe merkezinde 6 yaya geçidine yaya öncelikliğine dikkat çekmek için şerit çizildi.
İlçe Jandarma ve emniyet ekiplerince yapılan çalışma ilçe girişlerinde ve okul önlerindeki yaya geçitlerine uygulandı.
Babanın en acı anı! Oğlunun cansız bedenine bakıp gözyaşı döktü Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında detaylar