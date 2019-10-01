Karayazı'da yayalara öncelik için görsel şerit çizildi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla yaya geçitlerine "Yaya öncelikli trafik" yazılı şerit çizildi.

İçişleri Bakanlığınca, "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganı ile ülke genelinde farkındalık oluşturmak için başlatılan faaliyet kapsamında ilçe merkezinde 6 yaya geçidine yaya öncelikliğine dikkat çekmek için şerit çizildi.

İlçe Jandarma ve emniyet ekiplerince yapılan çalışma ilçe girişlerinde ve okul önlerindeki yaya geçitlerine uygulandı.