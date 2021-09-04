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Karayel: "Afganistan'dan veya başka yerden daha fazla mülteci istemediğimizi, alamayacağımızı ifade ettik" - Son Dakika

Karayel: "Afganistan'dan veya başka yerden daha fazla mülteci istemediğimizi, alamayacağımızı ifade ettik"

04.09.2021 12:44
Karayel:

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, düzenlediği basın toplantısında mültecilerle ilgili olarak, "Afganistan'dan veya başka yerden daha fazla mülteci istemediğimizi, alamayacağımızı ifade ettik" dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, düzenlediği basın toplantısında mültecilerle ilgili olarak, " Afganistan'dan veya başka yerden daha fazla mülteci istemediğimizi, alamayacağımızı ifade ettik" dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nöbetçi Vekil' Uygulaması kapsamında, parti binasında vatandaşlarla görüştü. Öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karayel, gündemdeki büyüme oranları, Afganistan'da yaşanılan olaylar ve korona virüs süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Türkiye özellikle son çeyrekte dünyadaki büyüme rakamları içerisinde en başta yer alan, yüzde 21.7 rakamını yakalamış durumdadır" diyen Karayel, "Bunun son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun hem Türkiye ekonomisi için hem de Kayseri'mizdeki çarkların dönmesi açısından ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. İhracat anlamında Türkiye ciddi bir ihracat artışı da sağladı. Geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 51.8 oranında ihracatımızda artış var. Organize sanayileri ile iftihar eden bir sanayi şehri de olan Kayseri olarak bizim için son derece önemlidir. Burada ciddi bir payımız var. Bunun içerisinde de Türkiye'de de net ihracat yapan şehirlerden biriyiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. İthalatımızın ihracatımızı karşılama oranı cari açık anlamında son derece önemlidir. Kayseri'mizde 2 milyar dolara yakın fazla var. Kayseri, ithal ettiğinden 2 milyar dolar fazla ihracat eden bir şehirdir" diye konuştu.

Afganistan'da yaşanan olaylarla beraber yaşanılan mülteci krizine değinen Karayel, "Türkiye'yi ilgilendiren bir boyutu da mülteciler anlamındadır. Özellikle İran üzerinden Afganistan'dan gelen ve diğer ülkelerden gelen mülteciler var. Bunlarla ilgili Türkiye'nin aldığı ciddi tedbirler var. Sadece kendi topraklarında sınıf güvenliğinin alınması, sınırda alınan tedbirlerin dışında İranlı merciler ile yapılan görüşmeler var. Sürecin Afganistan'dan tarafında durdurulmasıyla ilgili yapılan görüşmeler var. Cumhurbaşkanımız 'Türkiye'nin daha fazla mülteciyi kaldırabilecek durumu yok. Bu anlamda bundan etkileneceği düşünen bütün uluslararası aktörlerin bu sürece çözüm anlamında müdahil olması, mültecilerin yerlerinde kalmasıyla ilgili yapılması gereken adımları atması gerektiğini ifade etti' ifade etti. Dolayısıyla Türkiye olarak biz Afganistan'dan veya başka yerden mülteci anlamında daha fazla mülteci istemediğimizi, alamayacağımızı ifade ettik" ifadelerini kullandı.

Korona virüsle mücadele de aşının önemli olduğunu kaydeden İsmail Emrah Karayel, "Korona salgını tabiri caizse 4'üncü zirvesini yapıyor. Bu çıkışı hep birlikte yaşıyoruz. Bu salgınla mücadele etmenin en önemli yolu aşı olmaktır. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı karşıtları var ama kendi açılarından ciddi bilimsel bir dayanağı yok. İnsanların kendileri ile ilgili tasarrufları olabilir. Onlar aşı olup olmamakta farklı düşüncelere sahip olabilirler ama hem hak anlamında hem de bilimsel olarak aşı son derece önemlidir. Bu hastalıkla mücadele de temizlik, maske ve mesafe dışında elimizdeki en önemli silah aşıdır" dedi. - KAYSERİ

Karayel: Afganistan'dan veya başka yerden daha fazla mülteci istemediğimizi, alamayacağımızı ifade ettik

Afganistan, Kayseri, Türkiye, Mülteci, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karayel: 'Afganistan'dan veya başka yerden daha fazla mülteci istemediğimizi, alamayacağımızı ifade ettik' - Son Dakika


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