Karayel, AK Parti Develi İlçe Başkanlığı ve Ziraat Odasını Ziyaret Etti
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İlçe Başkanlığı ile Develi Ziraat Odası'nı ziyaret etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:11 Kaynak: İHA
, AK Parti İlçe Başkanlığı ile Develi
Ziraat Odası'nı ziyaret etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Develi'de AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat mensupları ile çalışmalar hakkında bilgi alan Karayel, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat
ile de görüştü.
Karayel, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat'tan ilçedeki zirai çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ
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