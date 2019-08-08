Son Dakika Haberleri: Karayel, AK Parti Develi İlçe Başkanlığı ve Ziraat Odasını Ziyaret Etti
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Karayel, AK Parti Develi İlçe Başkanlığı ve Ziraat Odasını Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İlçe Başkanlığı ile Develi Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Karayel, AK Parti Develi İlçe Başkanlığı ve Ziraat Odasını Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İlçe Başkanlığı ile Develi Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Develi'de AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat mensupları ile çalışmalar hakkında bilgi alan Karayel, Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat ile de görüştü.

Karayel, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat'tan ilçedeki zirai çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ
AK Parti, Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:11 Kaynak: İHA
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