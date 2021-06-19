Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu - Son Dakika

Şırnak'ın Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde 8 Nisan'da gerçekleştirilen Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri PKK terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ın manevi oğlum dediği kırımızı bülten ile aranan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman ağır yaralı olarak ele geçirildi.

ASKERLERİN VERDİĞİ KANLA HAYATA TUTUNDU

7 kurşun yarası olduğu tespit edilen Şişman'a ilk müdahale güvenlik birimlerince olay yerinde yapıldı. Aşırı kan kaybeden Şişman'a jandarma personelinden alınan 2 ünite kan verildi. Helikopter ile Şırnak Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın hastanesinde kaldırılan Şişman, 1 buçuk ay süren tedavi sürecinde devletin göstermiş oldu şefkatten etkilendi.

ÖRGÜTE YAKIN AVUKATLARI İSTEMEDİ

PKK terör örgütünün çekirdek kadronun kara kutusu olan Şişman, örgütüne yakın avukatları devreye sokularak konuşmaması yönünde talimat verilmeye çalışıldı. Kendisine gösterilen yardımlar nedeniyle devlete olan inancı artan Şişman, avukatlarla görüşmek istemedi ve barodan avukat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısından alınan talimatla Şişman, ailesi ile görüşme gerçekleştirdi.

KARAYILAN'IN MANEVİ OĞLU ÇIKTI

PKK terör örgütü içinde 25 yıl kalan ve yakalandığında yurtiçi kadrolarının yaklaşık yüzde 40'ına komuta eden Fırat Şişman'ın örgütün önemli isimlerden biri olduğu görüldü. PKK liderlerinden Murat Karayılan'ın çevresine 'oğlum' diye söz ettiği Şişman'ın güvenlik güçlerine verdiği önemli bilgiler Karayılan'ın uykusunu kaçıracak düzeyde olduğu öğrenildi. Şişman, Murat Karayılan'ın yanında 1 yıl kaldığı, 2000-2006 yıllıları arasında Kandil'de ara ara Karayılan'ın koruması olarak faaliyet gösterdiği 2006 yılında Kandil'de üst düzey örgüt mensubu eğitimi aldığı ortaya çıktı.