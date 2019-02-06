Son Dakika Haberleri: Karayılan Mahalle Sakinlerinin Yağmur Sorunu Çözüldü

Karayılan Mahalle Sakinlerinin Yağmur Sorunu Çözüldü

7 dakika önce

HATSU, yağmur yağışlarının ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerini önlemeye yönelik yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

Karayılan Mahalle Sakinlerinin Yağmur Sorunu Çözüldü, System.String[]

Yağmur sularının deşarjını sağlayan yağmur ızgaraları ile yağmur suyu hatlarını iyileştirmek amacıyla yenileme projelerine devam eden Genel Müdürlük, Hatay'ın bütün ilçelerinden ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen şikâyetlere ivedi şekilde müdahale ederek sorunları gidermek için çözüm arayışını sürdürüyor.

İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'nde Sokak aralarında biriken yağmur sularının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine çalışma yapan HATSU ekipleri, özellikle müstakil meskenlerin bulunduğu bölgede ki yağmur suyu ızgaralarını yenileyerek yerine kompozit ızgara yerleştirdi ve tıkanıklık oluşan kısımlarda temizlik çalışması yaptı.

Yağmur sorunlarının çözüme ulaşmasının ardından yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri HATSU ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:53 Kaynak: Bültenler

Hatay, Güncel
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