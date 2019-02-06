Karayılan Mahalle Sakinlerinin Yağmur Sorunu Çözüldü

Yağmur sularının deşarjını sağlayan yağmur ızgaraları ile yağmur suyu hatlarını iyileştirmek amacıyla yenileme projelerine devam eden Genel Müdürlük, Hatay'ın bütün ilçelerinden ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen şikâyetlere ivedi şekilde müdahale ederek sorunları gidermek için çözüm arayışını sürdürüyor.

İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'nde Sokak aralarında biriken yağmur sularının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine çalışma yapan HATSU ekipleri, özellikle müstakil meskenlerin bulunduğu bölgede ki yağmur suyu ızgaralarını yenileyerek yerine kompozit ızgara yerleştirdi ve tıkanıklık oluşan kısımlarda temizlik çalışması yaptı.

Yağmur sorunlarının çözüme ulaşmasının ardından yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri HATSU ekiplerine teşekkür etti.