Karayip Denizi'nde 7,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Karayip Denizi'nde 7,3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Karayip Denizi'de, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karayip Denizi'nde 7,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Karayip Denizi'de, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Deprem nedeniyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Jamaika, Deprem, Küba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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