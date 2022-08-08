Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta yakılarak öldürüldü - Son Dakika
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Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta yakılarak öldürüldü

08.08.2022 04:01
Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta yakılarak öldürüldü

Karayip ülkesi Haiti'de, eski senatör ve yeğeninin araç içinde yakılarak öldürüldüğü bildirildi.

Karayip ülkesi Haiti'de, eski senatör ve yeğeninin araç içinde yakılarak öldürüldüğü bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au- Prince yakınlarındaki Laboule Mahallesi'nde eski senatör ile yeğeninin yanmış cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, senatör ve yeğeninin araçta yakılara öldürüldüğünü belirledi.

Cinayetlerin bölgeyi kontrol etmeye çalışan bir çete tarafından işlendiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili çok boyutlu soruşturma başlatıldı.

Haiti'de, en son 24 Temmuz'da çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışma sonucu, 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

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Kaynak: AA

Tragger, Prince, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta yakılarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta yakılarak öldürüldü - Son Dakika
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