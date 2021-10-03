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Karayipler'deki Guanaja Adası'nda yangın: 200'den fazla ev ve işyeri hasar gördü - Son Dakika

Karayipler'deki Guanaja Adası'nda yangın: 200'den fazla ev ve işyeri hasar gördü

03.10.2021 09:47

Honduras'a bağlı Guanaja Adası'nda çıkan yangında 200'den fazla ev ve işyeri yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarılırken, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Honduras'a bağlı Guanaja Adası'nda çıkan yangında 200'den fazla ev ve işyeri yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarılırken, yüzlerce kişi tahliye edildi.

Honduras'ın tatil beldelerinden olan ve Karayipler'de yer alan Guanaja Adası'nda sabah erken saatlerde çıkan yangında, 200'den fazla ev ve işyeri yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarıldı. Yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi. Ana karaya 70 kilometre uzaklıkta bulunan adada itfaiye hizmeti bulunmazken, yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Vatandaşların çabası yangını kontrol altına almaya yetmezken, yangın kısa sürede büyüdü. Honduras Hava Kuvvetlerine ait yangın söndürme uçağı yangına müdahale ederken, onlarca ev küle döndü.

Honduras Ulusal Risk Yönetimi ve Acil Durumlar Sistemi (SINAGER) Bakanı Mac Gonzales yaptığı açıklamada, "Can kaybımız yok, ancak maddi kaybımızın büyük olduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Gonzales ayrıca, yangında dört kişinin yaralandığını, bazıları işyeri olarak kullanılan 120 evde hasar oluştuğunu ve 90 evin ise kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Guanaja Adası, tatilcilerin şnorkel ve tüplü dalış yaparak büyük mercan resiflerini ve yunusları görmek amacıyla geldiği ülkenin popüler tatil yerlerinden biri olarak biliniyor.

Karayipler'deki Guanaja Adası'nda yangın: 200'den fazla ev ve işyeri hasar gördü
Karayipler'deki Guanaja Adası'nda yangın: 200'den fazla ev ve işyeri hasar gördü
Karayipler'deki Guanaja Adası'nda yangın: 200'den fazla ev ve işyeri hasar gördü
Karayipler'deki Guanaja Adası'nda yangın: 200'den fazla ev ve işyeri hasar gördü

Karayipler, Honduras, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayipler'deki Guanaja Adası'nda yangın: 200'den fazla ev ve işyeri hasar gördü - Son Dakika


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