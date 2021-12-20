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Karayipler'den Miami'ye gelen gemide 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi - Son Dakika

Karayipler'den Miami'ye gelen gemide 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi

20.12.2021 23:12
Karayipler'den Miami'ye gelen gemide 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi

Karayipler'den ABD'nin Miami kentine gelen yolcu gemisindeki 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi.

Karayipler'den ABD'nin Miami kentine gelen yolcu gemisindeki 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi.

Yedi günlük Karayipler gezisinin ardından ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentine gelen Royal Caribbean şirketine ait yolcu gemisindeki yolcuların Covid-19 testi pozitif çıktı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 11 Aralık'ta denize açılan ve bir haftalık Karayipler gezisinin ardından cumartesi günü Miami Limanı'na geri dönen "Symphony of the Seas" adlı yolcu gemisinde bulunan 48 yolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Şirket yetkilileri, bir yolcunun testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu kişilerin takibi yapılarak gemideki tüm vakaların tespit edildiğini açıkladı. Tüm pozitif vakalar için hızlıca karantina uygulanarak sağlık durumlarının takip edildiği ancak vakalar arasında ciddi semptom gösterenlerin bulunmadığı ifade edildi. Gemide yolcu ve mürettebat olarak toplam 6 bin 91 kişi bulunduğu belirtilirken, tüm mürettebatın tam aşılı olduğu ve haftalık olarak test yapıldığı bildirildi. Yolcuların ise yüzde 95'inin tam aşılı olduğu, Covid-19 testi pozitif çıkanların yüzde 98'inin tamamen aşılanmış kişiler olduğu açıklandı.

Royal Caribbean şirketi gemiye binmeden önce 12 yaş üstü tüm yolculardan Covid-19'a karşı tam aşılı olmalarını şart koşarken, tüm yolculardan ayrıca negatif PCR testi istiyor.

(Saim Sevinç/İHA)

Karayipler'den Miami'ye gelen gemide 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi
Karayipler'den Miami'ye gelen gemide 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi
Karayipler'den Miami'ye gelen gemide 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Karayipler, Miami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayipler'den Miami'ye gelen gemide 48 yolcuda Covid-19 tespit edildi - Son Dakika


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